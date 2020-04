Zivildiener: "Trage keine Maske im Pflegeheim"

Ein Zivildiener, der sich in Wien-Liesing in einem Pflegeheim um ältere Personen kümmert, kritisiert das Fehlen der Schutzmasken. Laut Caritas werden diese allerdings gerade ausgeliefert.

Im Pflegeheim der Caritas Socialis in Wien-Liesing wohnen ältere Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Einige Zivildiener arbeiten dort und kümmern sich um die Pensionisten vor Ort.Amir ist 22 Jahre alt und einer von ihnen. Dem Wiener liegt es am Herzen, die älteren Personen so gut es geht zu schützen. Er kritisiert allerdings den Umgang mit den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus im Heim. "Keiner von uns hat eine Schutzmaske bekommen, obwohl wir täglich mehrmals mit älteren Personen zu tun haben", so Amir gegenüberDie Einhaltung des Sicherheitsabstandes von einem Meter sei laut ihm auch nicht immer möglich: "Teilweise füttern und waschen wir die Patienten. Da ist es unmöglich einen Meter Abstand zu halten."Laut einer Sprecherin der Caritas Socialis gibt es derzeit keinen einzigen Corona-Fall in den Heimen. Außerdem gebe es keine Empfehlungen, wie die Schutzkleidung zu verwenden sei und die Zivildiener seien angehalten, den Mindestabstand einzuhalten.Pflegeleistungen werden zudem ausschließlich von ausgebildeten Pflegekräften und Heimhilfen durchgeführt, die bereits Schutzmasken bekommen haben. "Heute werden im betroffenen Heim rund 50 neue Mund- und Nasenschutzmasken angeliefert und verteilt", so die Sprecherin der Caritas Socialis gegenüber. Die Pfleger, die zu den Patienten nach Hause gehen, haben die MNS-Masken bereits erhalten.Dennoch sei es bei der Menge an freiwilligen Helfern nicht möglich jedem Einzelnen eine Schutzkleidung, inklusive Maske, prophylaktisch auszuteilen. Wer sich unsicher fühlt, könne zudem auch auf eigene MNS-Masken zurückgreifen und das Gespräch mit den Leitern suchen.