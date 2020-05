Zoe Kravitz will nichts von einem Baby wissen

Die Schauspielerin Zoe Kravitz hat die Nase voll von Schwangerschafts-Spekulationen und fühlt sich unter Druck gesetzt.

Kein Baby, "nur weil es die Gesellschaft so vorschreibt"

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, seit sich die Hollywood-Schönheit Zoe Kravitz (31, "Big Little Lies") und der Schauspieler Karl Glusman (32, "Gypsy") im vergangenen Juni das Jawort gaben. Seit diesem Zeitpunkt wird das frisch vermählte Paar immer wieder auf Zuwachs in der jungen Familie angesprochen. Ein Umstand, der Kravitz so sehr gegen den Strich geht, dass sie ihrem Ärger darüber im "Armchair Experts"-Podcast mit Schauspielkollege Dax Shepard (45, "Parenthood") Luft macht."Viele Leute fragen immer 'Wann bekommst ein Baby?' oder 'Wann kommt das Baby?'", erzählt sie im Gespräch. "Das setzt mich unter Druck, weil Leute davon ausgehen, das müsse so sein, nur weil es die Gesellschaft so vorschreibt." Im Moment möchte sie noch ihre Freiheit mit ihrem Ehemann genießen und fühle sich noch nicht bereit für Kinder, verrät sie im Interview. Auch Moderator Dax Shepard, der mit seiner Frau Kristen Bell (39, "Frozen") selbst zwei Kinder hat, rät der Schauspielerin, vor dem Babyglück noch ausgiebig Reisen zu unternehmen.Auch die Arbeit hält Kravitz derzeit noch davon ab, ihre Familie zu erweitern: Sie steht gemeinsam mit Robert Pattinson (33) und Colin Farrell (43) für den neuen "Batman"-Film vor der Kamera, in dem sie in die Rolle der geheimnisvollen Catwoman schlüpft.