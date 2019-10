Zoë Kravitz spielt im neuen "Batman" Catwoman

Robert Pattinson schlüpft in "The Batman" in die Rolle des dunklen Rächers. Jonah Hill soll den Bösewicht Riddler verkörpern.

Michelle Pfeiffers Version von Catwoman ist Kult. In schwarzes Latex gehüllt stahl sie dem Feldermausmann (Michael Keaton) 1992 in "Batman Returns" die Show. Anständig(er) war Anne Hathaways Darstellung der katzenhaften Fassadenkletterin 20 Jahre später in "The Dark Knight Rises". Halle Berrys Auftritt in "Catwoman" – nicht nur eine grauenhafte Comic-Adaption, sondern einer der vielleicht schlechtesten Filme überhaupt – kann man hingegen getrost vergessen.Nun tritt dem exklusiven Club der Katzendamen ein neues Gesicht bei. Laut "Variety" wird Zoë Kravitz in "The Batman" in die Rolle von Catwoman schlüpfen. Die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz hat bereits Erfahrung im Comic-Movie-Genre. In "X-Men: Erste Entscheidung" (2011) verkörperte sie die flugbegabte Mutantin Angel Salvadore.In "The Batman" wird Zoë Kravitz an der Seite von Robert Pattinson zu sehen sein. Gerüchteweise übernimmt Jeffrey Wright die Rolle des Commissioner Gordon; Jonah Hill soll den Riddler spielen. Der Film startet im Juni 2021 in den Kinos.