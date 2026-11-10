i Kronprinzessin Victoria APA-Images / dana press / SPA Schwedischer Royal-Streit Zoff um Victorias 50er: 365.000 Euro Steuergeld Kronprinzessin Victoria feiert 2027 ihren 50. Geburtstag - die geplante Finanzspritze sorgt in Schweden für heftigen politischen Zoff. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 16:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die schwedische Regierung will für die Geburtstagsfeierlichkeiten der Thronfolgerin rund 365.000 Euro aus Steuermitteln bereitstellen. Geplant sind neben einem offiziellen Empfang im Palast auch ein öffentliches Festprogramm und Besuche der Kronprinzessin in mehreren Regionen des Landes.

Prinzessin Victoria (49) feiert ihren runden Ehrentag am 14. Juli 2027. Dieser soll auf der Insel Öland, dem traditionellen Sommerdomizil der Königsfamilie, gefeiert werden. Doch der Zeitpunkt ist politisch brisant.

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Schweden hat seit der Parlamentswahl im September nämlich noch keine neue Regierung. Das Land wird derzeit mit einem Übergangshaushalt geführt, der eigentlich nur die grundlegenden Staatsausgaben absichern soll.

Grüne werfen Regierung Intransparenz vor

Die Opposition läuft Sturm gegen das Vorhaben. Janine Alm Ericson, die wirtschaftspolitische Sprecherin der schwedischen Grünen, kritisierte gegenüber Sveriges Radio: "Natürlich sollen wir unsere Kronprinzessin feiern. Allerdings kann man die Regierung für dieses Vorgehen wirklich kritisieren. Wir hatten Treffen zum Übergangshaushalt, bei denen diese Frage hätte angesprochen werden können, aber das wurde nicht getan. Das ist schlecht."

Finanzministerin Elisabeth Svantesson verteidigt hingegen die geplante Sonderzuweisung: "Man wird nur einmal 50, und das wird nächstes Jahr sein, deshalb halte ich das für völlig angemessen." Der Haushaltsentwurf soll am 12. November offiziell vorgelegt werden.

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Königshof kämpft mit Geldsorgen

Brisant ist die Debatte auch, weil der schwedische Königshof seine eigene wirtschaftliche Lage derzeit als angespannt bezeichnet. Weil deutlich weniger Menschen die königlichen Schlösser besuchen als vor der Pandemie, fehlen dem Hof nach eigenen Schätzungen rund 2,8 Millionen Euro. Dazu kommen hohe Ausgaben für die Sicherheit der Residenzen und Kunstsammlungen.