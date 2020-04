Zoo Schönbrunn öffnet am 15. Mai seine Tore

Der Tiergarten Schönbrunn öffnet Mitte Mai wieder. Tierfreunde müssen sich aber auf Einschränkungen gefasst machen.

Der Tiergarten Schönbrunn darf ab 15. Mai wieder öffnen. Das gab der Zoo am Donnerstag per Aussendung bekannt."Ich freue mich, dass wir den Tiergarten Schönbrunn als beliebtes Ausflugsziel wieder zur Verfügung stellen können, wo vor allem Familien in dieser turbulenten Zeit Tiere und Natur genießen können", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).Der Schutz der Gesundheit steht natürlich im Vordergrund. Deshalb wurde ein Konzept für eine kontrollierte Wiederöffnung erarbeitet, das laufend an neue Vorgaben und mögliche Lockerungen angepasst wird. Bei den Tierhäusern wird versucht, einzelne mit einem Einbahnsystem zu öffnen. Um den Mindestabstand einzuhalten, können vorerst keine Führungen stattfinden. Gastronomie und Zoo-Shop sind im Rahmen der derzeitigen Maßnahmen eingeschränkt geöffnet.Auf dem 17 Hektar großen Tiergartengelände stehen im Außenbereich drei Hektar an Besucherflächen zur Verfügung. Um einen Mindestabstand von zwei Metern gewährleisten zu können, müssen die Tageskarten vorab online gekauft werden. Das ist ab dem 5. Mai möglich. Auch Jahreskarten-Besitzer müssen über diese Website eine kostenlose Reservierungskarte lösen.Für Personen, die keinen Zugang zum Internet haben, wird es vor Ort beim Haupteingang Hietzing die Möglichkeit für den Kauf von Tickets und das Lösen einer Reservierungskarte geben. Auch das Verlängern und Kaufen von Jahreskarten sowie das Kaufen von Spezialkarten ist vor Ort möglich.Seit dem 12. März ist der Tiergarten Schönbrunn nun bereits geschlossen. Obwohl die Kassenumsätze fehlen, läuft ein Großteil der Betriebskosten weiter, betont der Zoo.