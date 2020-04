Zoom-Kindertheater spielt jetzt im Wohnzimmer

Gerade in der Corona-Krise ist es vor allem für Kinder wichtig, etwas Abwechslung in ihr Leben zu bekommen. Das Wiener Kindertheater sorgt nun dafür.

"Der Spielbetrieb ist eingestellt, aber auf Theater wollen und werden wir nicht verzichten!", teilt das Wiener Kinder- und Jugendtheater per Aussendung mit. Darum wird ab jetzt jede Woche mittwochs eine Jugendproduktion und freitags ein Kindertheaterstück auf der Facebook-Seite des Theaters zu sehen sein.Noch bis Mittwoch gibt es das mit dem STELLA19 ausgezeichnete Jugendtheaterstück "NoExcuse!" (ab 14) zu sehen. Alle ab vier Jahren können noch bis Freitag "Von der Mücke zum Elefanten" erleben, ein Stück über Größenverhältnisse und wie groß die ganz Kleinen sein können.Ab Mittwoch ist "The Boys are back in Town" (ab 13) zu sehen, gefolgt von "Patchwork 2+2=1" (8+). In der Woche darauf folgt ein Alice im Wunderland-Special: "Spiegelland" (ab 13) und für die Kleineren ab 6 Jahren "Alice im Wunderland" (Regie: Stephan Witzlinger), die Weihnachtsproduktion aus der Saison 2018/19.Die letzte Aprilwoche stellt mit "ELLAs fremdes Leben" (ab 14) Zukunftsvisionen und mit "Katja und Kotja" (ab 6) - einem musikalisch-visuellen Erzähltheater von werk89 - das Leben unter apokalyptischen Zuständen in den Mittelpunkt.