Zornige Kundin eröffnet Feuer in McDonald's

Eine wütende Kundin hat in einem McDonald's-Restaurant in den USA um sich geschossen. Vier Mitarbeiter wurden verletzt, die 32-Jährige konnte festgenommen werden.

Wie die örtliche Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in einem McDonald's im US-Bundesstaat Oklahoma. Eine Kundin hatte dort das Feuer eröffnet, weil der Restaurantbereich der Filiale aufgrund der Coronavirus-Krise derzeit geschlossen ist.Die 32-Jährige sei laut Polizei vom Personal informiert worden, dass der Bereich derzeit nicht zugänglich sei und nur Speisen zum Mitnehmen angeboten werden. Die Frau habe sich aber dennoch geweigert das Lokal zu verlassen. Die Mitarbeiter hätten die Kundin dann hinausgedrängt.Kurze Zeit später kehrte die Frau schließlich mit einer Handfeuerwaffe zurück und schoss um sich. Ersten Informationen zufolge wurden drei Mitarbeiter von Kugeln getroffen und verletzt. Sie wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt.Ein vierter Mitarbeiter, der dabei geholfen hatte, die Kundin aus dem Restaurant zu drängen, habe eine Kopfverletzung erlitten, so die Polizei.Keiner der Verletzten befindet sich aber in Lebensgefahr. Die 32-Jährige konnte kurz nach der Schießerei von der Polizei erfolgreich festgenommen werden.