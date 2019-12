Miss Universe stammt aus Südafrika

Zozibini Tunzi wurde am Sonntag in Atlanta zur neuen Miss Universe gekürt, die 26-Jährige setzte sich bei der Wahl gegen 90 Mitbewerberinnen durchsetzen.

Einfach schön! Zozibini Tunzi stach ihre Konkurrentinnen unter anderem im Badeanzug und im Abendkleid aus – privat glänzt sie mit ihrem Engagement im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Und: Zozibini ist eine Verfechterin natürlicher Schönheit.Tunzi und ihre Mitstreiterinnen mussten Fragen zu sozielen Themen beantworten. Auf die Frage nach der wichtigsten Lehre für junge Mädchen heutzutage antwortete Tunzi mit "Leadership" (Führung). In dieser Position seien Mädchen und jungen Frauen noch unterrepräsentiert, so Tunzi, "nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil die Gesellschaft Frauen anders abstempelt." Im Publikum brandete Jubel auf. Tunzi ergänzte: "Ich denke wir sind die mächtigsten Lebewesen der Welt und dass uns jede Chance gegeben werden sollte." Ihre Antwort riss die Zuschauer von den Sitzen.Nach ihrem Sieg berührte Tunzi mit diesen Worten:"Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der eine Frau, die wie ich aussieht – mit meiner Art von Haut und meiner Art von Haaren – nie als schön angesehen wurde", zitierte der Sender CNN die schwarze Südafrikanerin. „Ich denke, es ist Zeit, dass das heute aufhört." Auf den zweiten und dritten Plätzen landeten nach Angaben des Senders Miss Mexiko und Miss Puerto Rico.Auf Platz zwei und drei landeten Miss Mexiko und Miss Puerto Rico. bei der Miss Universe nehmen seit 1952 die Siegerinnen der Miss-Wahlen aus mehreren Dutzend Ländern teil. Im vergangenen Jahr gewann den Wettbewerb Catriona Gray von den Philippinen. Bei der diesjährigen Kür nahm keine Miss aus Österreich teil.