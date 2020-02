16.02.2020 11:29 Zu betrunken – Frau muss von Piste geholt werden

Skifahrer auf der Piste und auf der Terrasse der Skihütte Schafalm vor der Kulisse des Dachstein-Gebirges. Symbolbild Bild: picturedesk.com

Mehr Après als Ski – so sah offenbar das Tagesprogramm einer jungen Wintersportlerin in Schladming aus. Sie war so betrunken, dass sie nicht mehr selbstständig ins Tal pflügen konnte.