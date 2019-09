Zu "Pretty Woman" fallen GNTM-Theresia Nippel ein

Theresia Behrend-Fischer kam im durchsichtigen Oberteil zu einer Musical-Premiere in Hamburg. Das Outfit stylte ihr Mann Thomas.

Bei "Germany's Next Topmodel" ging sie zwar nicht als Siegerin vom Laufsteg, weiß sich auf den roten Teppichen Deutschlands aber dennoch hervorragend in Szene zu setzen. Zur Premiere des Musicals "Pretty Woman" in Hamburg erschien Theresia Behrend-Fischer (27) praktisch oben ohne, verbarg ihre Brustwarzen aber immerhin unter herzförmigen Nippel-Pads."Es ist ja so, dass ich es einfach liebe, irgendwie so auffallende Klamotten zu tragen, auch verrückte Sachen", erklärte Theresia im Interview mit "Gala" . "Und ich habe natürlich einen tollen Mann an meiner Seite, der es liebt, Mode zu stylen. Also ich meine, welche Frau würde das nicht mögen, einfach einen Mann zu haben, der auch ein Gespür dafür hat?"In diesem Fall meinte das Gespür, der Look solle zum Thema "Pretty Woman" passen (ein Millionär verliebt sich in eine Prostituierte) und dabei kräftig provozieren. "Ich hab das Outfit tatsächlich für sie gestylt, das ist so ein bisschen mein Hobby", so Ehemann Thomas Fischer (55). "Und natürlich, es sollte provozierend sein, es sollte DER Blickfang des Abends sein. Und das war natürlich eine Gratwanderung."Dass Theresias Auftritt naturgemäß die Blicke anderer Männer auf sich zog, empfand der Dokumentarfilmer nicht als Beleidigung, sondern als Kompliment. Theresia selbst attestierte dem Outfit zudem eine wichtige Botschaft:"Jeder Mann kann seine Brust zeigen, da ist es ganz normal. Warum sollte es für uns Frauen nicht auch normal sein, einfach ein Stück offener zu werden? Und ich glaube, das würde der gesamten Gesellschaft gut tun."