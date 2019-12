Zu viel Punsch? Waschbär torkelt durch die Stadt

Ein Waschbär sorgte am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt für eine tierische Rettungsaktion. Das Tier war sichtlich benommen und brauchte Hilfe.

"Hat der etwa zu viel am Glühwein genippt?" fragt der "Blaulicht Report Thüringen" auf Facebook und postet dazu ein Video, das im Netz gerade für Lacher sorgt.Mitten auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt gönnt sich ein dicker Waschbär unter einem Mülleimer eine kleine Auszeit. Bewacht von einem Security-Mitarbeiter macht er seelenruhig ein kleines Schläfchen.Dass nur wenige Meter entfernt mehrere Fußgänger stehen und Fotos von ihm machen, interessiert den Waschbären dabei überhaupt nicht. Stattdessen will er nur seine Ruhe und sich offenbar vom Vorabend erholen.Als ihm der ganze Trubel schließlich zu viel wird, rappelt er sich wieder auf und stolpert verwirrt umher. Der Waschbär torkelt über die Straßenbahnschienen und macht es sich dann auf den Stufen einer Pizzeria gemütlich.Aus Sicherheitsgründen wird der Waschbär dann aber doch eingefangen, was dem Tier überhaupt nicht passt. Trotz seines Widerstandes landet er dann in einem Käfig.Ob der Waschbär tatsächlich den einen oder anderen Glühweinbecher im Müll gefunden oder er aus einem anderen Grund torkelte, ist nicht bekannt.