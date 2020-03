Zufahrt für Ausflügler auf die Hohe Wand gesperrt

Bild: Wikipedia/CC BY SA 3.0

Ab heute werden sämtliche Autofahrer, die als Ziel die Hohe Wand haben, kontrolliert und alle anrainerfremden Personen zum Umkehren aufgefordert.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte bereits betont, dass die Verordnung der Bundesregierung Spazierengehen ausdrücklich erlaubt, dass man andererseits jedoch davon Abstand nehmen sollte, mit dem Auto zum Spazierengehen zu fahren."Leider mussten wir in den letzten Tagen feststellen, dass trotz dieser Anordnung immer noch sehr viele Gäste aus auswärtigen Dörfern/Bezirken/Städten das schöne Wetter nutzen, um ihre Spaziergänge auf die Hohe Wand zu verlegen", heißt es heute in einer Mittelung der Gemeinde Hohe Wand im Bezirk Wr. Neustadt-Land.Die Gemeinde ersucht daher nochmals, die Maßnahmen der Bundesregierung ernst zu nehmen und von Besuchen auf der Hohen Wand im Moment Abstand zu nehmen."Wir als Gemeinde Hohe Wand sind uns auch unserer Aufgabe, die eigene Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen, bewusst und werden daher ab heute sämtliche Autofahrer, welche die Hohe Wand als Ziel haben, kontrollieren und alle anrainerfremden Personen wieder zum Umkehren auffordern!", informiert die Gemeinde.