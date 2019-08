Vor 1 h Zug kracht gegen Laster, Westbahn-Lok entgleist

An diesem Bahnübergang kam es zum Zusammenprall. Bild: Kein Anbieter/Google Maps

Schwerer Zugunfall in Seekirchen (Flachgau): Eine Garnitur der Westbahn krachte gegen einen Laster, die Lok entgleiste dabei.

Gegen 14 Uhr prallten am Bahnübergang in der Seeburgstraße in Seekirchen ein Zug und ein Laster, der Fahrzeuge geladen hatte, zusammen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist bisher noch unklar. Die dortige Eisenbahnkreuzung ist mit Schranken und Lichtanlagen gesichert. Der Unfallhergang wird von behördlichen Stellen geprüft werden, teilt die Westbahn in einer Aussendung mit.



Die Kollision verlief so heftig, dass die Lok der Westbahn entgleist ist. Derzeit gehen die Einsatzkräfte dennoch von keinen Verletzten aus. Die Aufräumarbeiten werden allerdings Stunden andauern, Zug und Sattelschlepper wurden schwer beschädigt.



Sperre bis in die Abendstunden



Die Westbahnstrecke ist zwischen Hallwang/Elixhausen und Steindorf bei Straßwalchen voraussichtlich bis 19 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird aktuell eingerichtet.



"Achtung: Wegen eines Unfalls ist die Bahnstrecke zwischen dem Wallersee und Salzburg derzeit gesperrt. Ein Schienenersatz für den Fernverkehr zwischen Salzburg und Steindorf bei Straßwalchen wird aktuell eingerichtet", berichtet die Westbahn auf Facebook. (rfi)