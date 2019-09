Zug krachte gegen Auto: Pkw-Lenker (69) verletzt

Crash im Bezirk Lilienfeld: Lenker blieb plötzlich aus unbekannter Ursache auf Gleisen stehen, bei der Kollision wurde der Pkw in die Wiese geschleudert!

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land steuerte am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr einen mit elf Personen besetzten Triebwagen auf der Leobersdorfer Linie in Richtung Traisen durch das Gemeindegebiet von St. Veit an der Gölsen–Rainfeld (Bezirk Lilienfeld) und gab vor einer Eisenbahnkreuzung akustische Signale ab.



Zur gleichen Zeit fuhr ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Lilienfeld mit einem Pkw auf der Lindenstraße aus Richtung der B18 kommend in nördliche Richtung. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache auf den Bahngleisen zum Stillstand.



Trotz einer Schnellbremsung konnte der 61-Jährige den Treibwagen nicht anhalten und prallte gegen die den Pkw, der durch Anprall in die Wiese geschleudert wurde.



Der 69-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld verbracht.



Die Bahnlinie war bis 20 Uhr gesperrt.