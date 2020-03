Zum Frauentag ist Fußball ausschließlich Mädlssache

Kickoff für den heutigen Frauentag im Rathaus! Frauenstadträtin Kathrin Gaal und Rekord-Kickerin Nina Burger eröffneten den Reigen.

109 Tore hat die ehemalige Nationalspielerin Nina Burger für Österreich erzielt. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März will die Rekord-Kickerin am Freitag im Rathaus Mädchen für den Fußball begeistern.Von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr steht sie auch für Autogramme zur Verfügung. „Starke Frauen im Sport sind Vorbilder und machen jungen Frauen und Mädchen Mut", freut sich Stadträtin Kathrin Gaal über den prominenten Besuch.Weitere Programmpunkte über das kommende Wochenende: Selbstverteidigungskurs, Job-Workshop und sogenannte "Dohnal-Hörstationen", wo die legendäre SPÖ-Frauenministerin porträtiert wird.Zum Frauenspaziergang lädt Petra Unger am Samstag (Infos: www.wienfuerfrauen.at). Und am Sonntag zeigt das Gartenbaukino den Film „Die Dohnal" (nur noch Restkarten)Für Kabarett- und Musikbegeisterte gibt es im Wappensaal Live-Auftritte der Kabarettistin Patricia Simpson und der Rapperin Yasmo. Weitere Infos zum Programm gibt es unter