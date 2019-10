Zum Geburtstag bekommt Ryan einen Nasenrammel

Ryan Reynolds feierte am 23. Oktober seinen 43. Geburtstag. Seine Frau Blake Lively popelte für ihn, Hugh Jackman verweigerte ein Ständchen.

Überraschend still ist der notorische Spaßmacher Ryan Reynolds dieser Tage auf Instagram. Vielleicht liegt es ja daran, dass er zu seinem Geburtstag ausnahmsweise andere zu Wort kommen lassen möchte, um mit Glückwünschen überhäuft zu werden.Die Taktik geht zwar auf, Congrats im herkömmlichen Sinn streift Reynolds aber nicht ein. Seine Ehefrau Blake Lively teilte etwa ein Bild auf Instagram, dass sie beim Bohren in Ryans Nase zeigt. "Ich habe mir einen guten ausgesucht", kommentiert sie das Foto und lässt dabei offen, ob sie den Popel oder ihren Gatten meint ("pick" heißt sowohl "Nase bohren" also auch "auswählen").Hugh Jackman, seines Zeichens Ryans liebster Frenemy und mit diesem in einem permanenten, scherzhaften Diss-Duell, gratulierte sogar noch unschmeichelhafter. In einem inszenierten Schlüsselloch-Video erklärt Hugh seiner Frau Deborra-Lee Furness, dass er Ryan Reynolds kein Geburtstagslied singen will (umgekehrt hatte der Musical-Star ja ein Ständchen von Reynolds bekommen). Der "Deadpool"-Star schreibe seine Gags nicht einmal selbst, wettert Jackman und reagiert entrüstet, als Deb anmerkt, Ryan sei "ein wirklich guter Sänger".Mal sehen, was Ryan Reynolds dazu zu sagen hat. Eine Retourkutsche – zumindest was Hugh Jackman anbelangt – scheint jedenfalls unausweichlich.