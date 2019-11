Zum Zerkugeln: Was steht vor dem Hotel Sacher?

Die neue Weihnachtsdeko steht seit Montag vor dem Eingang zum Hotel Sacher. Zwei riesige Kugeln zeigen zwei "bärige Szenen".

Die Touristenherzen werden höher schlagen und die Selfie-Stangen werden ausgepackt: Kugelrund sind die neuen 80cm-breiten Schneekugeln, die seit Montag vor dem Eingang beim Hotel Sacher stehen. Die Weihnachts-Dekoration kommt direkt aus der Original-Wiener Schneekugel-Manufaktur aus Hernals . In 200 Stunden wurden dort zwei bärige Szenen erstellt, die in der Nacht auch beleuchtet werden.Die erste Tag-Szene (rechts) zeigt vier Sacher-Bären im Frühstückszimmer des famosen Wiener Hotels. Der Concierge-Bär, der Koch-Bär und das Stubenmädchen stehen vor dem "Frühstückswagen", gemeinsam mit einem kleinen Bären, auch "piccolo" genannt. Die 2. Szene bei Nacht (links) zeigt den Sacher-Concierge-Bär in einem klassischen Sacher-Hotelzimmer. Das Fenster zeigt einen Blick auf Wiens Wahrzeichen, den Stephansdom. Auf dem Nachttisch steht sogar eine Mini-Schneekugel und auf dem Teppich kleine Sacher-Schlapfen, die der Concierge gemeinsam mit seinem Frack bereits ausgezogen hat, denn er liegt im Bett und schläft.Rund 200 Arbeitsstunden soll die Anfertigung dieser besonders großen Schneekugeln gedauert haben, heißt aus der Schneekugel-Manufaktur. Nicht viele wissen, dass die Schneekugel in Wien erfunden wurde. Das Hotel Sacher vereint in der diesjährigen Dekoration alle Wiener Klischees und Wahrzeichen in Einem: Der Stephansdom in dem Bild in der Schneekugel, die Schneekugel als Wiener Erfindung und das Hotel Sacher als Wiener Institution. Leider wurde weder Wasser noch Schnee in die Kugel gefüllt. "Es könnte gefrieren und die Kugel ist zu schwer um sie manuell zu schütteln", so der Schneekugelhersteller Erwin Perzy zu "Heute".