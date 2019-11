Zustand kritisch! Filmdiva Deneuve im Spital

Laut französischen Nachrichtenmeldungen wurde die 76-Jährige mit Beschwerden in ein Krankenhaus beracht.

Der Gesundheitszustand von Catherine Deneuve habe sich laut "Le Parisien" drastisch verschlechtert, weswegen man sie in ein Krankenhaus bringen musste.Der ehemalige Filmstar befände sich in einem "ernsten Zustand", heißt es weiter. Näheres ist momentan noch nicht bekannt.Die in Paris geborenen Schauspielerin gilt bis heute als eine der berühmtesten französischen Leinwanddarstellerinnen. Mit über 130 Rollen sammelte sie zahlreiche Auszeichungen und galt lange als Sexsymbol.