Zustand von Messer-Opfer weiter kritisch

Nach dem brutalen Mordversuch an einer 16-Jährigen mit 30 Messerstichen ist deren Zustand weiterhin kritisch. Der Verdächtige, ihr Ex-Freund, schweigt.

Eine erst 16-jährige Schülerin ist am Donnerstag in Wien-Floridsdorf mit 30 Messerstichen brutal attackiert worden. Sie befindet sich auch am Sonntag noch weiterhin in Lebensgefahr.Dringend tatverdächtig ist laut Polizei der gleichaltrige Ex-Freund des Mädchens. Die Indizien würden auf ihn hindeuten. Er sitzt in Untersuchungshaft, verweigert aber weiterhin jegliche Aussage zur Bluttat.Das Entsetzen im Grätzel ist Tage nach der Bluttat weiterhin groß. Anrainer zeigten sich gegenüberbei einem Lokalaugenschein fassungslos.