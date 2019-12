14.12.2019 11:41 Zwei Angriffe auf Wiener Polizisten in der Nacht

Die Polizisten konnten ihren Dienst weiter versehen. Bild: picturedesk.com/Symbolbild

Gleich zwei Angriffe auf Polizisten in der Nacht auf Samstag in Wien: Erst flogen in der Beingasse die Fäuste, dann trat ein Mann am Währinger Gürtel zu.