Zwei Arbeiter stürzten von Gerüst 6 Meter in Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstag in Purkersdorf: Ein Gerüst senkte sich ruckartig, zwei Arbeiter (25, 59) wurden verletzt.

An einem Konsolgerüst einer Baustelle in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Materialbruch. Zwei Arbeiter standen auf dem Gerüst in einer Höhe von knapp sechs Meter, das Gerüst senkte sich ruckartig rund zwei Meter, beide Männer fielen in die Tiefe.Die Feuerwehr Purkersdorf sowie Notarzt und Rettung rückten an, der 59-Jährige wurde schwer verletzt, der 25-jährige Arbeiter leicht verletzt ins Spital gebracht.