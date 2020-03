Zwei Corona-Patienten in Korneuburg wieder gesund

Das Landesklinikum in Korneuburg.

In Niederösterreich haben sich zwei Patienten erholt, sind damit die ersten Genesenen im Bundesland. Allerdings stieg die Gesamtzahl der Erkrankten.

Mit Freitag wurden in Niederösterreich 793 Corona-Verdachtsfälle getestet, davon 63 positiv. Die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich hat sich im Vergleich zu gestern damit von 51 auf 63 erhöht.Die positiven Fälle kommen aus dem Bezirk Korneuburg (28), dem Bezirk Tulln (14), dem Bezirk Amstetten (8), dem Bezirk Mödling (4), dem Bezirk St. Pölten-Land (3), dem Bezirk Hollabrunn (2) und je einer aus den Bezirken Mistelbach, Bruck an der Leitha, Neunkirchen und Lilienfeld.Erstmals gibt es aber aus Positives zum Virus: Zwei Patienten sind laut Sanitätsstab wieder völlig gesund und wurden wiederholt negativ auf Corona getestet. Es handelt sich bei beiden um Korneuburger.