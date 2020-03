26.03.2020 17:39 Zwei Häftlinge im Häfen Krems-Stein infiziert

Zwei Häfltinge in Krems-Stein infiziert. Bild: picturedesk.com/APA

In der Justizanstalt Krems-Stein wurden am Donnerstag zwei Häftlinge positiv getestet, sie wurden in eine Krankenstation gebracht.