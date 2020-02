Zwei Häftlinge nach Fluchtversuch gefasst

In Klagenfurt sind am Dienstagvormittag zwei Häftlinge davongelaufen. Doch schon kurze Zeit später endete ihr Fluchtversuch.

Flüchtige sind im Endvollzug

Schrecksekunde für die Justizwache in Klagenfurt. Zwei Häftlinge nutzten am Dienstag Außenarbeiten für einen Fluchtversuch. Dieser endete doch schon kurze Zeit spät wieder. Denn zu Mittag wurden die beiden gefasst.Die Häftlinge (24 und 27) wurden beauftragt vom Schlachthof Ware für die Justizanstalt abzuholen. Als die Männer dorthin unterwegs waren, gelang ihnen die Flucht. Und das obwohl Justizwachebeamter vor Ort war.Die beiden Oberkärntner befinden sich im Endvollzug und werden als nicht gefährlich eingestuft. Einer von ihnen muss noch zwei Monate absitzen, der andere sieben Monate. Die beiden wurden wegen Vermögensdelikten, Sachbeschädigung und Körperverletzung in Haft.Geschnappt wurden die beiden Flüchtigen, weil ein Justizwachebeamter gerade mit einer Fußfessel zu einem anderen Klienten unterwegs war. Als er die beiden Männer erkannte, verständigte er die Polizei und beschattete die beiden bis zum Eintreffen der Exekutive.Als mögliche Konsequenzen gelten die Streichung des Ausgangs, dem Entzug von Vergünstigungen bis hin zum Hausarrest oder eine Geldstrafe.