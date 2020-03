Zwei Jugendliche nach Raub festgenommen

Zwei 17-Jährige wurden in Wien festgenommen, nachdem sie Ende Jänner zwei Personen im zweiten Bezirk ausgeraubt hatten.

Zwei 17-Jährige lauerten am 30. Jänner ihren Opfern vor einer Firma in der Venediger Au im zweiten Bezirk auf und überfielen sie in weiterer Folge im Park.Einer der beiden Beschuldigten lenkte die in der Nähe anwesenden Freunde ab, der zweite Beschuldigte raubte einem der Opfer unter Vorhalt eines Messers und eines Schlagringes das Mobiltelefon. Das zweite Opfer weigerte sich, sein Mobiltelefon herzugeben. Daraufhin flüchteten die beiden Beschuldigten.Nach der Tat wurde das Mobiltelefon in einem unbekannten Handyshop um 300 Euro verkauft. Das Landeskriminalamt hat in weiterer Folge umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. So konnten Lichtbilder eines Beschuldigten gesichert werden.Der 17-jährige Ausführungstäter wurde festgenommen. Im Zuge seiner Vernehmung zeigte er sich zum Teil geständig. Daneben konnte auch der zweite Beschuldigte namentlich ausgeforscht und festgenommen werden. Dieser zeigte sich in seiner Vernehmung ebenfalls zum Teil geständig.