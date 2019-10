Zwei Konzertkarten für TARKAN zu gewinnen

"Heute" verlost 1 x 2 Konzertkarten für den türkischen Superstar TARKAN am 16. November in der Wiener Stadthalle.

TarkanSamstag, 16. November 2019, ab 20:30 UhrWiener Stadthalle, Halle DAchtung Suchtgefahr! Dieses Lied kann jeder mitsummen und wenn sie es sich auf YouTube anhören, kriegen Sie es nicht mehr aus dem Ohr. 1999 landete "Kiss Kiss" (Anm. "mark") mit dem Bussi Bussi - Schmatzer in die Charts und blieb dort für Wochen.Am 16. November kommt Superstar Tarkan (47) nach Wien in die Stadthalle – und Superfan, ORF-Wetterlady Eser Akbaba (40), ist fix dabei. "Ich liebe seine Musik seit den 90ern und freue mich voll auf das Konzert, vielleicht schaffe ich sogar ein Selfie mit ihm", lacht sie.Im Moment befindet sich Tarkan, der in Deutschland geboren ist, auf Europa-Tour. Mit seinem jüngsten Album "10" hat er in der Türkei sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen, alle Konzerte sind ausverkauft.