Zwei Mädchen retten Kater in Mautern das Leben

Zwei couragierte Mädchen, Marlene (11) und Hannah (13), hörten in Mautern Hilfeschreie einer Katze, holten die Feuerwehr - die Samtpfote konnte nach über einer Woche aus einer Regenrinne befreit werden.

Zwei couragierte junge Mädels, Marlene (11) und Hannah (13), hatten Sonntagvormittag in Mautern (Krems-Land) zum wiederholten Male die hilfesuchenden Schreie einer Katze gehört, welche scheinbar aus dem Regenkanal der Weinbergstraße herrührten. Da die beiden Mädels diese „Hilferufe" schon zuvor am Mittwoch gehört und erfolglos an die Behörden weitergeleitet hatten, entschieden sie sich, Hilfe durch die Feuerwehr zu holen.Der zuerst eintreffende Einsatzleiter konnte den Kanalschacht öffnen und auf Zurufen der Mädels kam der sichtlich erschöpfte und stark abgemagerter Kater zum offenen Kanalschacht. Da er aber auch extrem verängstigt war, ergriff er jedes Mal die Flucht bei dem Griff nach ihm.Mit Unterstützung der nachfolgenden Kräfte des HLFA3 konnte der Kater zwischen zwei Kanalschächten lokalisiert werden. Der zufällig vorbeikommende Finanzleiter der Stadtgemeinde Mautern erkannte den Kater sofort als jenen seit über einer Woche abgängigen Kater seiner Nachbarn, woraufhin er diese telefonisch kontaktierte.Binnen kurzer Zeit kam das Frauchen zur Einsatzstelle und konnte mit vertrauten Rufen den Kater Tiago zu sich locken und anschließend aus dem Regenkanal bzw. aus dem Schacht retten.Nur dem beherzten und liebevollen Verhalten der beiden Mädels ist es zu verdanken, dass Kater "Tiago" nach über einer Woche in der Finsternis im Regenwasserkanal ohne Futter und vor allem ohne Wasser stark abgemagert, sichtlich verschrocken aber heillos glücklich, gerettet werden konnte und in die Arme seines Frauchens heim konnte.Alle Anwesenden waren, wie auch Kater Tiago nach dessen Rettung, sichtlich erleichtert! "Ein großes Dankeschön gilt den beiden beherzt agierenden Mädels Marlene und Hannah für ihr beharrliches Engagement", heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Mautern.