Österreicher in Kroatien von Türstehern verprügelt

Gegen 3 Uhr wollte die Gruppe in die Stranddiscothek "Carpe Diem Beach". Dort kam es zum Angriff. Bild: Kein Anbieter/zVg

Dieser Kroatien-Urlaub wird zwei Österreichern noch länger in Erinnerung bleiben. Sie wurden vor einem Club von den Türstehern brutal angegriffen.