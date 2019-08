Zwei Personen bei Frontalcrash eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall Donnerstagfrüh im Bezirk Eferding: Der Wagen eines Alkolenkers krachte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto – vier Verletzte.

Drei Feuerwehren, Rettungsautos, Polizei und der Rettungshubschrauber waren Donnerstagfrüh in Raffelding (Bez. Eferding) im Einsatz.Zwei Autos waren auf der Eferdinger Straße (B 129) gegen 7.05 Uhr frontal zusammengekracht.Weil sie nicht angegurtet war, wurde eine Frau (69) auf dem Rücksitz schwer verletzt. Sie musste per Hubschrauber ins Spital geflogen werden. Die Lenkerin (79) desselben Wagens sowie der Beifahrer (76) mussten aus dem Wrack geschnitten werden.Insgesamt forderte der heftige Crash am Feiertag vier Verletzte (zwei davon schwer). Der Lenker (27) des anderen Unfallfahrzeugs wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht. Ein bei ihm im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab 0,98 Promille. Sein Führerschein ist derzeit behördlich entzogen.Die Feuerwehren waren knapp zwei Stunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.(mip)