Startseite Nachrichten Welt
Historische Kutsche mit Pferden.
Historische Kutsche mit Pferden.
pixabay.com
Virales Video aus Detroit

Zwei Pferde steigen in Linienbus ein

In Detroit sorgt ein Video für Aufsehen: Ein Mann führte seine zwei Pferde in einen Linienbus – das Verkehrsamt bestätigte die Echtheit.
Von Newsdesk Heute
13.11.2026, 07:02
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Bilder wirken surreal, sind aber echt: In der US-Stadt Detroit hat ein Pferdebesitzer seine zwei Tiere kurzerhand in einen öffentlichen Linienbus geführt. Das Video der ungewöhnlichen Aktion ging im Internet viral.

Das Verkehrsamt von Detroit hat inzwischen bestätigt, dass der Clip authentisch ist. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die zwei Pferde durch die Tür in den Bus einsteigen und zwischen den Sitzreihen stehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Was diese Wal-Mama tut, wurde noch nie gefilmt
Graz-Marathon sorgt für Sperren und Öffi-Änderungen
Eiffelturm brennt – Stadt-Tour durch Paris geht viral

Spontane Aktion für Black Cowboys

Wie es bei Bild heißt, erklärte der Besitzer der Pferde, dass die Aktion spontan gewesen sei. Mit dem ungewöhnlichen Auftritt wollte er auf die Kultur der schwarzen Cowboys aufmerksam machen, die in den USA eine lange Tradition hat.

Das etwa 35 Sekunden lange Video hat im Netz für viel Begeisterung gesorgt. Die Reaktionen der Fahrgäste im Bus sind auf den Aufnahmen leider nicht zu sehen – doch man kann sich vorstellen, dass der unerwartete Besuch für Erstaunen gesorgt hat.

red, 13.11.2026, 07:02
Mehr zum Thema
Tiervideos Pferd Detroit Öffentlicher Verkehr
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote