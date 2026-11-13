Zwei Pferde steigen in Linienbus ein

Die Bilder wirken surreal, sind aber echt: In der US-Stadt Detroit hat ein Pferdebesitzer seine zwei Tiere kurzerhand in einen öffentlichen Linienbus geführt. Das Video der ungewöhnlichen Aktion ging im Internet viral.
Das Verkehrsamt von Detroit hat inzwischen bestätigt, dass der Clip authentisch ist. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die zwei Pferde durch die Tür in den Bus einsteigen und zwischen den Sitzreihen stehen.
Wie es bei Bild heißt, erklärte der Besitzer der Pferde, dass die Aktion spontan gewesen sei. Mit dem ungewöhnlichen Auftritt wollte er auf die Kultur der schwarzen Cowboys aufmerksam machen, die in den USA eine lange Tradition hat.
Das etwa 35 Sekunden lange Video hat im Netz für viel Begeisterung gesorgt. Die Reaktionen der Fahrgäste im Bus sind auf den Aufnahmen leider nicht zu sehen – doch man kann sich vorstellen, dass der unerwartete Besuch für Erstaunen gesorgt hat.