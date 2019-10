Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash auf B 17

Schwerer Unfall auf der B17 in Traiskirchen-Möllersdorf am Donnerstagabend.

Gegen 18.15 Uhr kam es am Donnerstagabend auf der B17 im Gemeindegebiet von Traiskirchen-Möllersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws – einem BMW und einem Audi. Die beiden Fahrzeuge prallten aus bisher ungeklärter Ursache frontal zusammen.Dabei wurde ein Fahrzeuglenker in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Möllersdorf mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Die Schwerverletzten wurden vor Ort von mehreren Notärzten stabilisiert."Die Notarzteinsatzfahrezuge aus Baden und Mödling, zwei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuz und der Intensivtransporthubschrauber aus Wr. Neustadt standen im Einsatz", bestätigt Bezirkseinsatzleiter Markus Pechhacker.Ein Lenker musste mit dem Notarzt in das Krankenhaus nach Baden und der zweite Lenker mit dem Rettungshubschrauber Christophorus ITH ins Krankenhaus nach Wr. Neustadt geflogen werden .