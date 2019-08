Zwei Schwerverletzte bei Frontalunfall im Ortsgebiet

Die Feuerwehr musste die Lenker befreien. Bild: Kein Anbieter/FF Waidhofen an der Ybbs

Ein Unfall auf der Wienerstraße in Waidhofen an der Ybbs forderte am Sonntag drei Verletzte, Lenker (22) und Lenkerin (19) der Unfallautos erwischte es böse.

Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Amstetten kam am Sonntag zu Mittag auf der Wienerstraße nahe der Kläranlage in Waidhofen an der Ybbs aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn.



Dort krachte sie frontal in das Auto eines 22-Jährigen aus Waidhofen an der Ybbs. Die 19-Jährige und der 22-Jährige wurden dabei laut Polizeibericht schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr befreit und mit der Rettung in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs gebracht.



Die Mitfahrerin der 19-Jährigen, eine 25-Jährige aus dem Bezirk Amstetten, erlitt leichte Verletzungen, wurde ebenfalls ins Spital gefahren. Die Wienerstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwas mehr als eine Stunde komplett gesperrt. (min)