Zwei Tote nach Lawinenabgang in Sölden

In Tirol kam es zur ersten Lawine in der Wintersaison. Zwei Personen wurden verschüttet und konnten nur tot geborgen werden.

Am Samstag kam es zu Mittag zu einer Lawine in Sölden. Laut Polizei soll dies Abseits der Piste passiert sein. Ersten Informationen zufolge sollen zwei Personen verschüttet worden sein, weshalb die Bergrettung zum Einsatz kam. Mit drei Hubschraubern und 15 Männern war man im Gletschergebiet unterwegs.Nach wenigen Stunden fand man tatsächlich zwei Personen. Jedoch kam jede Hilfe zu spät: Die Verschütteten konnten nur noch tot geborgen werden.Da die Wintersaison noch gar nicht offiziell begonnen hat, war ein täglicher Lawinenwarndienst noch gar nicht eingerichtet. Jedoch wurde auf einem Blog der Behörde bereits am Freitag darauf hingewiesen, dass eine "erhöhte Wahrscheinlichkeit von Lawinenunfällen" bestehe. Grund für die Warnung waren einige Schneestürme an den Tagen zuvor und die anschließende Wetterbesserung.+++ Mehr Infos in Kürze +++