Zwei Verletzte bei Auffahrunfall am Gürtel

Ein VW prallte gegen einen Mietwagen, der auf der rechten Spur gehalten hatte.

In der Nacht auf Sonntag kam es am Lärchenfelder Gürtel zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten. Der Fahrer eines VWs war auf der rechten Spur unterwegs und übersah augenscheinlich einen Mietwagen, der dort gehalten hatte.Es kam zur Kollision, bei der zwei Insassen des Golfs verletzt wurden. Eine Frau und ein Mann trugen Blessuren davon. Sie wurden von der Wiener Berufsrettung versorgt. Beide Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen.