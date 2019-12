Zwei Verletzte bei Crash gegen Betonmauer in Wien

Das Auto wurde völlig zerstört, Fahrer und Beifahrerin trugen teils schwere Verletzungen davon und wurden in den Schockraum eines Wiener Spitals eingeliefert.

Ein 28-Jähriger hat am Samstagmorgen gegen 4 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine hüfthohe Betonmauer vor der Wiener Secession gekracht. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden beim Aufprall verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.Der Fahrer wurde mit leichten Kopfverletzungen, Prellungen und Verdacht auf eine Fraktur im Oberkörper in ein Spital eingeliefert. Die junge Frau trug laut einem Sprecher der Wiener Berufsrettung schwere Kopfverletzungen davon, auch sie wurde notfallmedizinisch versorgt und in einen Schockraum gebracht.Die Polizei hat Ermittlungen über die Unfallursache aufgenommen.