Zwei Verletzte bei schwerem Unfall in Tulln

Der BMW wurde seitlich und hinten demoliert. Bild: Kein Anbieter/Stadtfeuerwehr Tulln

Kastenwagen krachte auf Kreuzung in BMW: Zwei Verletzte bei Unfall am Samstagabend im Ortsgebiet von Tulln an der Donau.

Heftiger Unfall am Samstag kurz nach 17 Uhr im Ortsgebiet von Tulln: An der Kreuzung Jahnstraße-Grünwaldgasse krachten ein BMW und ein Peugeot-Kastenwagen zusammen. Neben einem massiven Schaden an den Fahrzeugen, wurden zwei Personen verletzt.



Das Rote Kreuz versorgte die Patienten. Die Feuerwehr musste ausgelaufenes Öl binden und die beiden völlig demolierten Autos von der Straße Abschleppen.



(min)