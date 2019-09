Zwei Verletzte bei Überschlag auf der A2

Die regennasse Fahrbahn auf der Südautobahn sorgte am Wochenende für zahlreiche Unfälle. Bei Aspang (Bez. Neunkirchen) landete ein Auto am Dach.

Für Hochbetrieb bei der Feuerwehr sorgte das regnerische Wetter am Wochenende. An der niederösterreichisch-steirischen Grenze bei Aspang etwa krachte es am Samstag auf der A32 gleich drei Mal. Der schwerste Unfall passierte dabei zwischen Aspang und Schäffern.Auf der nassen Fahrbahn verlor ein Lenker die Kontrolle, und sein Renault Van überschlug sich, blieb dann Dach liegen. Zwei Insassen mussten vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr musste der Unfallwagen nach der polizeilichen Freigabe verladen und abschleppen.