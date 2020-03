Zwei Volksschulkinder in Blindenmarkt infiziert

Der Bürgermeister der Gemeinde Blindenmarkt wandte sich in einem Schreiben an die Bürger: Zwei Volksschulkinder sind mit dem Coronavirus infiziert.

Der Bürgermeister von Blindenmarkt (Bezirk Melk) bestätigte in einem Schreiben, dass zwei Volksschulkinder der Gemeinde mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden waren. Franz Wurzer (ÖVP) wandte sich an die Gemeindemitglieder wegen zwei positiven Testungen. Die beiden betroffenen Kinder sollen sich jedoch bereits am Weg der Besserung befinden, heißt es in dem Schreiben."Die Behörde hat die betroffenen Eltern bereits verständigt und die betroffenen Klassen sind ab Montag geschlossen. Es wird gebeten nur in äußerst notwendigen Fällen die Kinder in den Kindergarten oder die Schule zu schicken", heißt es in dem Schreiben der Gemeinde.