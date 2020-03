Zwei weitere positive Coronavirusfälle in NÖ

Die beiden weiteren positiven Fälle stammen wie schon die drei bisher bestätigten aus dem Bezirk Korneuburg.

Wie der niederösterreichische Sanitätsstab informiert, wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt in Niederösterreich insgesamt 333 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet. Davon waren 306 negativ, fünf positiv und 22 sind noch offen.Damit hat sich nun die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich von drei auf fünf erhöht. Die beiden weiteren positiven Fälle stammen wie schon die drei bisher bestätigten aus dem Bezirk Korneuburg und befinden sich nun ebenso in häuslicher Quarantäne. Es handelt sich um Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles.Im Verdachtsfall ist die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, hält die Landessanitätsdirektion fest.Bei den zwei am Mittwoch bekannt gegebenen neuen Coronavirus-Fällen in Niederösterreich handelt es sich nach Angaben des Landes um Frauen. Details zum Alter sowie zu welchem zuvor bestätigten Erkrankten die beiden Kontakt hatten, wurden auf APA-Anfrage mit Verweis auf den Datenschutz nicht gemacht.