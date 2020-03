Zweifacher Raubversuch: Täter auf Flucht gefasst

Am Montag unternahm ein 41-Jähriger gleich zwei verschiedene Raubversuche in Wien. Nach seinem zweiten gescheiterten Coup wurde er auf der Flucht gefasst.

Erfolg für die Polizei. Am Dienstagabend konnten Beamte einen 41-Jährigen festnehmen, der zweimal innerhalb weniger Stunden einen Raub begehen wollte. Am späten Nachmittag wollte der Verdächtige mit einer Schreckschusspistole bewaffnet eine Filiale eines Supermarktes in der Heinestraße in Wien-Leopoldstadt überfallen.Ein Zeuge beobachtete den Mann und verständigte die Polizei. Auf Grund einer genauen Täterbeschreibung und einer Beschreibung der Fluchtrichtung konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später angehalten werden.Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 41-Jährige bereits um 07.20 Uhr eine Tankstelle in der Wagramer Straße in der Donaustadt überfallen wollte. In beiden Vorfällen blieb es beim Versuch und der Mann flüchtete ohne Beute. Er befindet sich in Haft.