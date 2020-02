Zweijährige nach Fenster-Sturz in kritischem Zustand

Tragischer Zwischenfall in Wien-Ottakring: Ein sieben Jahre altes Mädchen fand das kleine Kind nach seinem Sturz auf dem Boden des Innenhofes liegend.

Ein 25 Monate altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag aus dem Fenster im 2. Stock einer Ottakringer Wohnung in der Possingergasse gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch meldet, dürfte das Mädchen unbemerkt auf ein unmittelbar vor dem Fenster stehendes Sofa und weiter auf das Fensterbrett geklettert sein. Von dort stürzte es in die Tiefe.Zum Unfallzeitpunkt gegen 14.40 Uhr befand sich die 26-jährige Mutter des Opfers in der Küche, ein 16-jähriger Jugendlicher beschäftigte sich mit einem weiteren Kleinkind in einem anderen Zimmer der Wohnung.Ein 7-jähriges Mädchen, das im Hof gespielt hatte, bemerkte das am Boden liegende Kleinkind und rief seine Mutter zur Hilfe, die daraufhin die Rettungskette in Gang setzte.Die notfallmedizinische Versorgung wurde von mehreren Teams der Berufsrettung Wien durchgeführt und das schwer verletzte Mädchen anschließend vom Wiener Rettungshubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen.Währenddessen waren Streifenbesatzungen der Wiener Polizei damit beschäftigt, den Einsatzort abzusichern und auch vor den Blicken der zahlreichen Schaulustigen abzuschirmen.Laut aktuellen Informationen des KAV am heutigen Mittwochvormittag ist der Gesundheitszustand des Kindes "kritisch-stabil". Es befindet sich nach wie vor im künstlichen Tiefschlaf.Die Mutter des lebensgefährlich verletzten Mädchens wurde nach strafrechtlichen Bestimmungen wegen Vernachlässigung unmündiger Personen angezeigt.