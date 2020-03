Sensation! Zweite Erde entdeckt

Einer Studentin gelang es, unter insgesamt 17 (!) Planeten eine zweite Erde in bewohnbarer Zone zu entdecken.

Eine kleine Erde mit ähnlichen Eigenschaften

Die Astronomiestudentin und Doktorandin Michelle Kunimoto von der British Columbia Universität hat der Forschung einen großen Dienst erwiesen. Unter den von ihr entdeckten 17 (!) Planeten war auch eine bewohnbare Welt in Erdgröße.Sie stieß darauf, indem sie die Daten des Kepler-Teleskops der NASA analysierte. Die Mission, die ursprünglich für vier Jahre angesetzt war, endete im Jahr 2018 nach neun Jahren. 200.000 Sterne sind auf der Beobachtungs-Seite gelistet. Bisher wurden nur 15 kleine Planeten in der bewohnbaren Zone aufgefunden. Somit bedeutet die Entdeckung einen massiven Fortschritt.Geholfen hat ihr dabei die angewendete Transit-Methode: "Jedes Mal, wenn ein Planet vor einem Stern vorbeizieht, blockiert er einen Teil des Lichts dieses Sterns und verursacht eine vorübergehende Abnahme der Helligkeit des Sterns", erklärt Kunimoto weiter. "Wenn man diese Einbrüche, die als Transite bezeichnet werden, findet, kann man damit beginnen, Informationen über den Planeten zusammenzufügen, wie etwa seine Größe und die Dauer seiner Umlaufbahn."Die Umlaufbahn der zweiten Erde ist etwas größer als die des Merkur, er umkreist seine Sonne/seinen Stern in 142,5 Tagen. Sein Jahr ist also kürzer als auf der Erde. Der Abstand ist auch 0,44 Mal kleiner als von der Erde aus.