3 x 2 Tickets für BON JOVI in Wien gewinnen

Bon Jovi kommen 2019 treten zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder in Europa auf. Im Rahmen ihrer "This House Is Not For Sale"-Tour machen sie dabei auch in Wien halt. Die Band tritt am Mittwoch, 17. Juli im Ernst Happel Stadion auf. Um 18.50 Uhr geht es los.

Infos zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel ist bis 14. Juli (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden an den Veranstalter weitergegeben. Gegen Vorzeigen ihres Lichtbildausweises erhalten die Gewinner ihre Tickets an der Abendkassa des Events.

(ib, lfd)