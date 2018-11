Backstreet Boys bringen ihre DNA nach Wien

Backstreet's back, alright! Bereits am 25. Jänner wird das neue Album "DNA" erscheinen. Damit geht die legendäre Boyband im Frühjahr auch auf große Tournee. In deren Rahmen gastieren Brian, Kevin, Howie, AJ und Nick auch nach Wien.

Am 28. Mai werden die neuen Songs und Klassiker wie "Everybody", "Quit Playing Games (With My Heart)" und "I Want It That Way" durch die Wiener Stadthalle klingen.

Tickets für das Boygroup-Konzert des Jahres gibt es ab 16. November 2018 um 10 Uhr HIER zu kaufen.

(baf)