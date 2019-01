"Holiday on Ice: Atlantis" feiert Premiere in Wien

Die beliebte Eis-Show der Welt kommt wieder nach Wien! Von 16. bis 27. Jänner gastiert Holiday on Ice Atlantis, eine Hommage an das versunkene Paradies, in der Wiener Stadthalle. Die Zuschauer unter anderem atemberaubende Stunts, vierfache Sprünge, fantastische Kostüme sowie ein aus 30 Eiskunst-läuferinnen bestehendes Rad.

Insgesamt 35 internationale Eiskunstlaufprofis erwecken in farbenprächtigen Bühnenbildern den Mythos der magischen Stadt zu neuem Leben und präsentieren in dieser Show spektakuläre Über- und Unterwasser-Szenarien und Geschichten des Lebens und der Liebe in Atlantis. Choreograf und Creative Director Robin Cousins inszenierte die Show nach dem Motto "Go big or go home".

Gaststars: Valentina und Cheyenne Pahde

Bei der Premiere sind die Publikumslieblinge Valentina und Cheyenne Pahde, für die mit der Show Atlantis ein Kindheitstraum in Erfüllung geht, zu Gast. Die Münchner Schauspielerinnen waren unter anderem in "Forsthaus Falkenau", "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" und "Alles was zählt" zu sehen.

Tickets gibt es ab 25 Euro HIER! Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro.

Alle Bilder zur Show finden Sie in der Bildstrecke oben.



(LM)