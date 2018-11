Run auf Rammstein-Tickets in Wien, Server knicken ein

Seit Donnerstag (8.11.) zehn Uhr Vormittags versuchen Fans, Tickets für das begehrte Rammstein-Konzert in Wien zu ergattern. Die Band tritt am 22.8.2019 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

Doch an Karten zu kommen ist gar nicht so einfach, denn die Seite ist gleich mehrmals zusammengebrochen. "Bitte haben Sie etwas Geduld. Sie befinden sich im Warteraum, in 30 Sekunden geht es weiter", heißt es auf der Webseite. 30 Sekunden später befindet man sich wieder auf der selben Seite.

Wer ein Ticket ergattern will, sollte trotzdem unbedingt dranbleiben: "Wir arbeiten daran. Zwischendurch funktioniert die Seite wieder.", so Stefan Marz, der Marketing-Leiter der Ticketplattform Oeticket gegenüber "heute.at".

Tickets gibt's HIER



