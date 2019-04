Die gruselige Annabelle kehrt ins Kino zurück

Gegen Annabelle ist der böse alte Chucky ja fast schon ein angenehmer Zeitgenosse. Die harmlos aussehende Puppe ist ein Geistermagnet und birgt dadurch enorme Gefahren in sich. Mit der echten Annabelle hat die Filmversion recht wenig zu tun, entwickelt sich aber immer mehr zum eigenständigen Kino-Phänomen.

Annabelle 2

Im dritten Solo-Streifen über das dämonische Spielzeug hat es Annabelle auf Judy (Mckenna Grace, "Spuk in Hill House", "Begabt"), die Tochter des Spukforscher-Ehepaars Warren (Vera Farmiga und Patrick Wilson) abgesehen. Zwar wird die Puppe hinter heiligem Glas aufbewahrt, doch eine unvorsichtige Babysitterin befreit Annabelle versehentlich.

Der erste Trailer des Films demonstriert, worauf man sich bei dem Horrorschocker gefasst machen muss: Jede Menge unerwarteter Schreckmomente, die das Publikum kräftig zappeln lassen.

"Annabelle Comes Home" (vorläufiger deutscher Titel: "Annabelle 3") startet am 4. Juli 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)