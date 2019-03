Ein Sandler-Poet auf der Suche nach Inspiration

Der Legende nach beendete Matthew McConaughey seine Karriere als fescher, aber nicht sonderlich tiefgründiger Romcom-Star mit den folgenden Worten zu seinem Agenten: "Ich hab genug von dieser Leiberllosigkeit. Geh da raus und hol mir eine Oscar-Rolle."

Den Oscar gewann McConaughey kurz darauf tatsächlich. Für seine Leistung in "Dallas Buyers Club" wurde er als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Der neue Film des Schauspielers führt ihn nun trotzdem wieder zurück zur Leiberllosigkeit.

Shirtfrei für Harmony

Doch keine Sorge. Seicht ist der Streifen nämlich keineswegs. Wie auch, wenn sich kein Geringerer als Harmony Korine für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnet. Das Skript für den damaligen Skandalfilm "Kids" (1995) machte Korine berühmt. Den kompromisslosen Realismus seines Erstlingswerks hat er inzwischen abgelegt, nun lässt er seine Charaktere gerne in eine drogenumwölkte Fantasiewelt abdriften.

Das ist auch bei Moondog (Matthew McConaughey) der Fall, einem liebenswerten (und oft leicht bekleideten) Schnorrer und Gammler, der sein Leben in der warmen Sonne Floridas schleifen lässt. Als seine Frau und Erhalterin Minnie (Isla Fisher) stirbt, sieht Moondog sein Laissez-Faire in Gefahr. Um Minnies Vermögen zu erben, muss er nämlich sein seit Jahren geplantes Buch vollenden. Die Herren Lingerie (Snoop Dog), Flicker (Zac Efron) und Lewis (Jonah Hill) sollen dem begnadeten Poeten dabei helfen, seine abhanden gekommene Inspiration zu finden.

Der Trailer von "The Beach Bum":

"The Beach Bum" startet am 29. März 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)