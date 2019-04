Rami Malek spielt im neuen Bond-Film

Am Donnerstag wurden erste Infos zum neuen "James Bond"-Abenteuer enthüllt. Der neue Bond-Film spielt wie zu erwarten in Jamaica. Bereits der erste Kinofilm "James Bond 007 jagt Dr. No" (1962) mit Sean Connery und "Leben und sterben lassen" (1973) mit Roger Moore wurden dort gedreht.

"Bond macht Urlaub in Jamaica. Seine Reise startet also hier. Später geht es weiter nach Norwegen und London.", heißt es im Live-Stream.

Zudem wurde der Cast des neuen "Bond"-Films bekanntgegeben. Neben einigen alt bekannten Darstellern Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Ben Whishaw und Jeffrey Wright sind auch einige neue Gesichter dabei, unter anderem Oscarpreisträger Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"). In welche Rolle er schlüpfen wird, ist nicht bekannt.

Der Titel des neuen "Bond"-Films wurde ebenso nicht verraten.

