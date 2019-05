Daniel Craig verletzt – Bond-Dreh unterbrochen

Daniel Craig (51) besteht darauf als Agent ihrer Majestät so viele Stunts wie möglich selbst zu machen. Aber ausgerechnet bei einer ungefährlichen Szene passierte dann der Unfall. Craig musste im Anzug sprinten, rutschte aus und landete unglücklich.

Umfrage Wer war der beste James Bond der Filmgeschichte? Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

Craig soll vor Wut sein Jacket weggepfeffert haben, als er an den Schmerzen erkannte, dass er sich verletzt hatte.

Zu Spezialisten ausgeflogen

Die Dreharbeiten wurden unterbrochen, der Schauspieler wurde in die USA ausgeflogen. Dort wurde er bei einem Spezialisten untersucht und geröntgt.

England-Dreh liegt auf Eis

Schon kommendes Wochenende (18.5.) hätte der Dreh in London in den Pinewood Studios weitergehen sollen. Doch nun sind noch nicht einmal alle Szenen in Jamaica im Kasten. Der Dreh in England wurde vorerst auf Eis gelegt.

Abgeschnittene Fingerspitze, ausgeschlagene Zähne, Knie-OP

Seit Daniel Craig für den 2006 erschienenen "Casino Royale" erstmals in den maßgeschneiderten Zwirn des 007 schlüpfte, hat ihn die Rolle schon einiges an Schmerzen gekostet. Beim "Casino Royale"-Dreh wurden ihm zwei Zähne ausgeschlagen, ein Zahnarzt wurde extra eingeflogen, um ihm neuen Kronen zu machen.

Beim Dreh von "Quantum of Solace" erlitt Craig einen Muskelriss in der Schulter und knackste sich eine Rippe an. Außerdem rasierte er sich die Fingerspitze des Ringfingers weg. Bei "Spectre" zog er sich bei einer Kampfszene eine Knieverletzung zu. Danach musste er ebenfalls pausieren und sich operieren lassen.

(lam)